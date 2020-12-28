Böbrek nakliyle hayata tutunan genç, kanseri dördüncü kez yenmek istiyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta yaşayan 29 yaşındaki üniversite öğrencisi Durukan Yıldız, son 5 yılda dördüncü defa yakalandığı kanseri bir kez daha yenerek sağlığına kavuşacağı günleri özlemle bekliyor.

Yüceyurt Mahallesi'nde yaşayan Döndü (58) ve Halim Yıldız (59) çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan, Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve TV Programcılığı birinci sınıf öğrencisi Durukan Yıldız'a 2004 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Babasından böbrek nakli yapılan Yıldız, rahatsızlığı 2014 yılında tekrarlayınca bu kez de annesinin böbreğiyle hayata tutundu.

Nakilden yaklaşık 8 ay sonra 2015'te kalın bağırsak, 2016'da da karaciğer kanserine yakalanan Yıldız, kemoterapiyle iki rahatsızlığını da yenmeyi başardı.

Yıldız, karaciğer kanserinin 2018 yılında nüksetmesinin ardından kemoterapiyle amansız hastalığı üçüncü kez yendi. Kısa ömrünün büyük bölümünü hastalıklarla mücadeleyle geçiren Yıldız, yaklaşık 3 ay önce karaciğer kanserinin yeniden nüksetmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Hastalığı dördüncü kez yenmek isteyen Yıldız, sağlığına kavuşacağı günlerin özlemini çekiyor.

- Eylülde dördüncü kez kansere yakalandı

Yıldız, AA muhabirine, bütün zorluklara rağmen hayat mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

İlk kanser teşhisinin 2015 yılında konulduğunu, ameliyat olduğunu ve kemoterapi aldığını anlatan Yıldız, "Kanseri atlattım, tekrar kontrollere başlandı. 2016 yılında bu kez karaciğer kanseri olduğum söylendi. Tedavi sonrası bu kanseri de yendim." dedi.

Yıldız, 2018 yılında karaciğer kanserinin nüksettiğini ve onu da yendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eylül ayında kontrole gittiğim zaman karaciğer ana damarda ve safra yollarında limon büyüklüğünde kitle tespit edildi. Uzman doktorlar ile konuştum, bu şekilde ameliyat olamayacağımı, kemoterapi aldıktan sonra ameliyat olabileceğimi söylediler. Teşhis konulalı 3 ay oldu ama karaciğer enfeksiyon kaptığı için kemoterapi alamıyorum. Değerlerim düşmüyor. Hep böyle drenlerle (ameliyat sonrası vücuttaki sıvıları veya iltihabı dışarı atmaya yarayan tüp) yaşıyorum."

Anne ve babasının böbrekleriyle hayata tutunduğunu ifade eden Yıldız, üç kez yendiği kanseri dördüncü kez yenip özlemini duyduğu sağlıklı günlerine kavuşmayı istediğini söyledi.

Kendisine uzanacak şifa elini bekleyen Yıldız, "Kanseri yendikten sonra okuluma devam etmek, bölümümde kendimi geliştirmek ve güzel işlere imza atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.