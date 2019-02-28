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Böbrek hastası genç kızdan ‘otomatik organ bağışı kampanyası’

Doğuştan böbrek küçüklüğü nedeniyle diyalize giren ve 4 yıldır kadavradan organ nakli bekleyen 20 yaşındaki Dilek Gençyılmaz, başlattığı ‘otomatik organ bağışı imza kampanyası’ ile Organ ve Doku Nakli Yasası’nın değişmesini talep ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:17
Böbrek hastası genç kızdan ‘otomatik organ bağışı kampanyası’

Doğuştan böbrek küçüklüğü nedeniyle diyalize giren ve 4 yıldır kadavradan organ nakli bekleyen 20 yaşındaki Dilek Gençyılmaz, başlattığı ‘otomatik organ bağışı imza kampanyası’ ile Organ ve Doku Nakli Yasası’nın değişmesini talep ediyor.


İzmir’de yaşayan 20 yaşındaki Dilek Gençyılmaz, doğuştan böbrek küçüklüğü rahatsızlığı sebebiyle haftanın 3 günü 4 saat diyalize giriyor ve 4 yıldır kadavradan organ nakli bekliyor. Ailesinde diyabet olması nedeniyle aile bireylerinden böbrek nakli yapılamayan Gençyılmaz, her an telefonunun çalıp “Uygun böbrek bulundu” haberinin gelmesini bekliyor. Hayata umutla bakan genç kız, kendisi gibi organ nakli bekleyenler için change.org sitesinde ‘otomatik organ bağışı imza kampanyası’ başlattı. Organ ve Doku Nakli Yasası’nın değişmesi amacıyla açılan kampanyaya göre kişinin kendisi reddetmediği sürece otomatik olarak organ bağışında bulunduğu kabul edilecek, bağış yapmak istemeyenler ise bunu sağlığında ayrıca bildirecek. Öte yandan beyin ölümü gerçekleştikten sonra kişinin yakınlarından onay alınması gerekmeyecek.



“Sadece bir imza istiyorum”


Dilek Gençyılmaz, “Yaklaşık 4 yıldan beri kadavradan böbrek nakli bekliyorum ve 3,5 yıldır diyalize giriyorum. Ben bir kampanya başlattım; otomatik organ bağışı. Kişinin kendisi reddetmediği sürece otomatik olarak organ bağışında bulunduğu kabul edilecek, bağış yapmak istemeyenler ise bunu ayrıca bildirecek. Ölen insanların yakınları tarafından organ bağışı yapılması maalesef çok az. Öldükten sonra kimseye sorulmadan otomatik organ bağışı olacak. Yıllardır diyalize giren, makineye bağlı yaşayanlar var. Nakil bekliyorlar. Eğer bu kampanyam hayata geçerse binlerce kişinin hayatı kurtulacak. Sizlerden sadece bir imza istiyorum. Bunu ne kadar çok yayabilirsek o kadar iyi benim için. Sesime kulak verin” dedi.



“Yaşamadan kimse anlamıyor”


Kampanyada şimdiye dek 128 bin imza toplandığını kaydeden Gençyılmaz, “Benim amacım bu kampanya aracılığıyla yasanın yürürlüğe girmesi. Bazı insanlar ‘günah’ diyor ama bir insana can vermek neden günah olsun ki. Organ beklemenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Diyalize girmenin nasıl bir acı olduğunu biliyorum. Yaşamadan kimse anlamıyor. Otomatik organ bağışı olursa binlerce kişinin hayatı kurtulacak” diye konuştu.


Tek hayalinin sağlığına kavuşmak olduğunu anlatan Gençyılmaz, şöyle konuştu:


“Hastalığımın ilk başlarında psikolojik olarak yıkılmıştım ama sonra içimden güçlü bir kız çıktı. Ben de böyle bir kampanya başlattım. Genellikle insanlar destekliyor. Bazı kişiler dini açıdan mümkün olmayacağını söylüyor. Ben sadece kendim için değil on binlerce insan için bu kampanyayı başlattım.”


Gençyılmaz, vatandaşlardan change.org adresinde “Organ ve Doku Nakli Yasası değişsin. Binlerce kişinin hayatı kurtulsun” başlığıyla açılan kampanyaya destek vermelerini istedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:17
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