Böbrek çıkışında darlık neden olur, belirtileri neler, tedavisi nasıl yapılır?
Böbrek çıkışında darlık tıp dilinde üreteropelvik darlık olarak da bilinir. Böbrek çıkışında darlık çoğu zaman doğuştan olan ve yenidoğan bebeklerin %1-3'ünde görülen bir hastalıktır. Üreteropelvik darlık hastalığının tedavisi ameliyattır. Laparoskopik ameliyatın hastada daha az ameliyat kesisi, hastanede daha az yatış olması gibi açık ameliyata göre üstünlükleri mevcuttur. Peki böbrek çıkışında darlık belirtileri neler?02 Ekim 2019 Çarşamba 15:48
Böbrek çıkışında darlık tıp dilinde üreteropelvik darlık olarak da bilinir. Böbrek çıkışında darlık çoğu zaman doğuştan olan ve yenidoğan bebeklerin %1-3'ünde görülen bir hastalıktır. Üreteropelvik darlık hastalığının tedavisi ameliyattır. Laparoskopik ameliyatın hastada daha az ameliyat kesisi, hastanede daha az yatış olması gibi açık ameliyata göre üstünlükleri mevcuttur. Peki böbrek çıkışında darlık belirtileri neler?
Böbreğin etli dokusundan yapılan idrar, pelvis adı virilen böbrekteki havuzcukta toplanır. Buadan üreter denilen inci bir boru şeklindeki oluşumla idrar torbasına inerek buradan depolanır. Böbrek çıkışında darlığı, üretilen idrar miktarı çıkımındaki darlıktan geçemeyecek kadar bol olunca içeride birikir. Böbreğin içini doldurarak etli dokuya baskı yapmaya başlar. Hidronefroz denilen böbrekteki şişme durumu oluşur. Bu hastalığın tedavisi için ürüloji bölümüne gidilmelidir.
Böbrek çıkışında darlık belirtileri nedir?
Karında veya yanda ağrı
Ele gelen tikle veyea şişlik
Ateş, idrar yoları enfeksiyonu
Çok sıvı alında ağrının artması
Taş oluşması
İdrarda kan
Bebekte gelişme geriliği.
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