Böbrek çıkışında darlık neden olur, belirtileri neler, tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek çıkışında darlık tıp dilinde üreteropelvik darlık olarak da bilinir. Böbrek çıkışında darlık çoğu zaman doğuştan olan ve yenidoğan bebeklerin %1-3'ünde görülen bir hastalıktır. Üreteropelvik darlık hastalığının tedavisi ameliyattır. Laparoskopik ameliyatın hastada daha az ameliyat kesisi, hastanede daha az yatış olması gibi açık ameliyata göre üstünlükleri mevcuttur. Peki böbrek çıkışında darlık belirtileri neler?

Böbreğin etli dokusundan yapılan idrar, pelvis adı virilen böbrekteki havuzcukta toplanır. Buadan üreter denilen inci bir boru şeklindeki oluşumla idrar torbasına inerek buradan depolanır. Böbrek çıkışında darlığı, üretilen idrar miktarı çıkımındaki darlıktan geçemeyecek kadar bol olunca içeride birikir. Böbreğin içini doldurarak etli dokuya baskı yapmaya başlar. Hidronefroz denilen böbrekteki şişme durumu oluşur. Bu hastalığın tedavisi için ürüloji bölümüne gidilmelidir.

Böbrek çıkışında darlık belirtileri nedir?

Karında veya yanda ağrı

Ele gelen tikle veyea şişlik

Ateş, idrar yoları enfeksiyonu

Çok sıvı alında ağrının artması

Taş oluşması

İdrarda kan

Bebekte gelişme geriliği.