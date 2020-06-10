Bobo’dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın eski golcülerinden ve ülkemizde Kayserispor ile Alanyaspor formaları da giyen Brezilyalı oyuncu Bobo, ülkesi basınından ESPN'e açıklamalarda bulundu.

Corinthians'tan Türkiye'ye transfer olduğu döneme değinen Bobo, "Başlangıçta zordu çünkü dil tamamen farklıydı ve çok kar yağıyordu. Ocak ayında gitmiştim ki çok soğuktu. Orada birçok özel şey yaşadım, oğlum ve kızım Türkiye'de doğdu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadım. Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 6 şampiyonluk yaşadım. Çok iyi bir süreçti. Derbilerde özellikle Fenerbahçe'ye karşı birçok özel anım var" dedi.

2007-08 sezonunda Liverpool'a karşı attığı 2-1'lik galibiyet golüne de değinen Bobo, "Bu maçtan sonra Avrupa'nın bazı önemli takımları Beşiktaş ile görüştü. Ancak başkan, beni o zaman satmak istemedi. Kulüpte kaldım ama kariyerim için de olumlu bir durum oldu. Hiçbir şeyden pişman değilim" dedi.

Türkiye'deki taraftalarla ilgili de açıklamalar yapan Brezilyalı oyuncu, "Taraftarlar bana sosyal medyadan çok sayıda mesaj gönderiyorlar. Bu çok güzel bir sevgi. Birkaç yıl sonra bile orada yaptığınız şeylerin hatırlanması harika" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş döneminin 2008'de kendisine milli takım kapılarını açtığını belirten Bobo, "Ligde gol kralı oldum. Dunga, Türkiye Şampiyonası Finali'ni izlemiş. Kariyerimde çok iyi bir deneyimdi. Milli takıma ulaşmak bir futbolcunun hayatında çok büyük ve önemli bir şey" dedi.