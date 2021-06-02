Birleşik Arap Emirlikleri'ne firar ettiği iddia edilen suç örgütü lideri Sedat Peker Sedat Peker’in Youtube üzerinden Türkiye karşıtı paylaşımları nedeniyle başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda en çok merak edilen sorulardan biri olan Sedat Peker yakalandı mı? araştırılırken bir yandan Sedat Peker'in suç ortakları olan yakınları da gözaltına alınıyor. Bunlardan biri ise Sedat Peker'in adamlarından Boban Tomovski. Boban Tomovski kimdir? Sedat Peker'in adamı Boban Tomovski yakalandı mı? soruları merak kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...