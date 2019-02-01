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BM'ye yardım çağrısında bulunan ABD kuklası Guaido'ya soğuk duş! "Hükümetin onayı gerek"

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun BM'den insani yardım ile beraber güvenlik de talep eden mektubuna cevap verdi.

01 Şubat 2019 Cuma 01:15
BM'ye yardım çağrısında bulunan ABD kuklası Guaido'ya soğuk duş! "Hükümetin onayı gerek"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Guaido'nun Twitter'dan kendisine ilettiği mektuba yanıt gönderdiğini söyledi. Guterres'in ülkedeki kriz ve Venezuela halkı üzerindeki etkilerinden endişe duyduğunu ilettiğini ifade eden Dujarric, Genel Sekreterin mektubunda, "BM, Venezuela'da insani yardım alanında faaliyetlerini artırmaya hazır ancak bunun için hükümetin onayı ve iş birliği gerek" ifadesine yer verdiğini belirtti.

BM'nin Venezuela'daki krize siyasi çözüm bulma konusunda yardıma hazır olduğunu da kaydeden Dujarric, Guterres'in Guaido'ya gönderdiği mektubun Venezuela'nın BM Daimi Temsilciliğine de iletildiğini söyledi.

Güvenlik yardımı da talep etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Twitter hesabından paylaştığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı mektupta milyonlarca Venezuela'nın güvenlik, eğitim ve beslenme imkanına sahip olmadığını belirterek, BM'den insani yardım talebinde bulunmuştu.

Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da bugün aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 01:15
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Guterres
  3. Guaido
  4. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
  5. Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

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