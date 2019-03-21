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BMW'den Türkçe yasağı

Alman otomobil firması BMW, fabrikadaki Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı getirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 00:07
BMW'den Türkçe yasağı

Münübe Yılmaz

Alman otomobil firması BMW, fabrikadaki Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı getirdi. Türk düşmanlığından ötürü Almanya’daki fabrikasında Türk işçilerin kendi dillerini konuşmasını yasaklayan BMW'nin Münih şehri yakınlarındaki Garching fabrikasında çalışan Alman ustabaşı, Türk çalışanların kendi aralarında Türkçe konuşmamasını istedi. 50 farklı milletten 7 bin kişiyi çalıştıran BMW’nin Türk işçilerine yönelik uyguladığı bu ayrımcı politika ülke genelindeki Türklerin de tepkilerini beraberinde getirirken, ayrımcılık karşısında sessiz kalmayan Türk işçiler, Alman ustabaşını sendikaya şikayet etti. BMW'nin uyguladığı bu yasak sadece fabrika içerisinde değil, aynı zamanda sosyal alanları da kapsıyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 00:07
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