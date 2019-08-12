BMW’den gurbetçilere yüzde 15 servis indirimi BMW, otomobiliyle Türkiye’ye seyahat eden gurbetçilere yönelik özel bir servis kampanyası başlattı.

Yabancı plakalı BMW otomobilini 30 Eylül 2019’a kadar Türkiye genelindeki Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisleri’ne getirenler, parça ve işçilikte yüzde 15’e varan indirimlerden faydalanabilecek. Borusan Otomotiv’in 24 ildeki yetkili servislerinde geçerli olan kampanya ile gurbetçiler yağ ve yağ filtresi değişiminden, hava filtresine, buji değişiminden fren ve lastik kontrolüne kadar araçlarıyla ilgili A’dan Z’ye ihtiyaç duyacakları tüm servis hizmetlerini Borusan Otomotiv kalitesi ve Orijinal BMW Parça güvencesiyle temin ederek gönül rahatlığıyla yola çıkabilecekler. Kampanyanın geçerli olduğu Yetkili Servis bilgileri ve detaylarına bmw.com.tr’den ulaşabilirler.



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