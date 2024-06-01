BMW Group iki yeni konsept modelini gün yüzüne çıkardı!

Özel klasik otomobillerin yanı sıra en çarpıcı yeni modellerin ve konsept araçların sergilendiği, otomobil koleksiyoncularının merakla beklediği etkinlik Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, 24-26 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın kuzeyinde, Lombardiya bölgesindeki Como Gölü kıyısında bulunan Villa d’Este otelinde gerçekleşti.

Dinamizm ile Estetiğin Kombinasyonu: BMW Concept Skytop

BMW, estetik ve dinamizmi en üst seviyede sunan iki kişilik lüks konsept otomobili BMW Concept Skytop tasarımını Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024’te tanıttı. Akıcı ve zarif dış hatları ile son derece rafine bir görünüme sahip otomobilde özel malzemeler geleneksel usta işi bir işçilikle harmanlanmış. BMW Concept Skytop'un yolculuk etme isteği uyandıracak şekilde tasarlanan iç mekanı, kabinin kaslı yüzeyleri ve otomobilin yaşam alanını arkaya doğru yönlendiren çizgiler tamamlıyor. Kapı omuz çizgisine entegre edilen kanatçıklar geleneksel kapı kollarının yerini alırken hafif alaşımlı jantlar ise yan profildeki benzersiz görünümünü daha da güçlendiriyor.

BMW Concept Skytop, öne uzanan geniş kaputu ve ikonik BMW köpekbalığı burnu tasarımını aydınlatmalı böbrek ızgarası ile süslerken geriye doğru uzanan arka kısım göz kamaştırıyor. Efsanevi BMW Z8 Roadster modeline referansların özenle seçildiği modelde kaputtan itibaren iç mekana ve bagaj kapağındaki alüminyum kaplamaya kadar uzanan çizgi, otomobilin benzersiz silüetini belirginleştiriyor.

Otomobilin iki koltuğunun arkasındaki deri kaplamalı takla barı ve B sütunundaki yan kanatçıklar, tamamen açılabilir arka camla birleşiyor. Otomotiv endüstrisindeki en ince profile sahip kompleks yapıdaki LED teknolojili farları model için özel olarak geliştirilmiş. Otomobilin stopları ise yere paralel olarak tasarlanmış tek parça haliyle dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BMW Z8 ile motor seçeneğinde de benzerlikleri bulunan BMW Skytop Concept, efsanevi roadster gibi markanın en güçlü V8 motoruyla birlikte geliyor.

BMW Motorrad'dan Bir Başyapıt: BMW R 20 Concept

BMW Group, Concorso d'Eleganza Villa d'Este'de BMW Motorrad'ın en yüksek kalitede mühendislikle üretilmiş ve en ince ayrıntısına kadar rafine edilmiş yeni tasarımı BMW Motorrad R 20 Concept modelini tanıttı.

BMW Motorrad'ın efsanevi hava-yağ soğutmalı boxer motorunun merkezde adeta bir heykel gibi konumlandırıldığı motosiklet mükemmel mühendisliği ve klasik tasarımıyla etkileyici bir model haline dönüşüyor. Yeniden geliştirilen şasisi ve 17 inç siyah jantlarıyla daha modern bir tasarıma kavuşan modelde krom-molibden üretilmiş BMW Paralever salınım kolu yerine çelikten üretilmiş bir versiyon kullanıyor. Kinematik tahrik kolu ve iki defa frezelenmiş alüminyum arka aks taşıyıcıları da motosikletin mühendislik süreçlerinin ne kadar titizlikle gerçekleştiğini gösteriyor.

BMW Motorrad R 20 Concept'te maksimum sürüş keyfi için özenle geliştirilmiş tamamen ayarlanabilir Öhlins Blackline süspansiyonlar yer alırken, temel araç geometrisi 62,5 derecelik direksiyon açısına ve 1550 mm'lik dingil mesafesine sahip.

Motosiklet dünyasının standartlarını yeniden belirleyen BMW Motorrad R 20 Concept, hava yağ soğutmalı 2 litrelik boxer motorunda yeniden geliştirilen silindir kapağı, kayış koruması ve yağ soğutucusu ile geliyor.