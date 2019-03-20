BMW 320: Her zaman çok güçlü

BMW'nin geleneksel böbrek tasarımına sahip ön panjurları, genişletilip agresif ön farlara yaklaştırılarak araca hiç olmadığı kadar sportif bir görünüm katıyor. Büyük ve kaslı motor kapağı, uzunlamasına yerleştirilmiş güçlü ve yüksek verimliliğe sahip motora vurgu yaparken, aerodinamik yan çizgiler ise sürüş esnasında oluşan rüzgâr direncini kendi lehine çevirerek yol tutuş ve yakıt verimliliğine katkı yapıyor. Aracın arka tamponu üzerine yerleştirilmiş stop lambaları ile sportif dış tasarımını pekiştiren BMW 320, sürücü odaklı iç tasarımı sayesinde sürüşten alınan keyfi artırıyor.

Kabinde sunulan malzeme kalitesi ile de sınıfının standartlarını belirleyen otomobil, işlevsel ve kolay anlaşılır gösterge panelleri ile sürücünün, tüm dikkatini yola vermesini sağlıyor. Krom detaylar ve kaliteli dikişlerle bezenmiş ön konsol tasarımının yanı sıra geniş ve kullanımı kolay bilgi ekranı ile de göz dolduruyor.

Gelişmiş direksiyon sistemi ile yol hakkında gerekli geri bildirimleri sürücüye ileten BMW 320, konforlu süspansiyon sistemi ile yolculukları eğlenceye dönüştürüyor. Klasik arkadan itiş ve dört çeker sistemi, sunduğu çeviklik ile 6. neslinde de spor sedan sevenlerin gönlünü çelmeyi başarıyor. Benzersiz sürüş keyfi için geliştirilen 8 ileri steptronik otomatik şanzıman, gücünü eksiksiz olarak yola yansıtırken, ön ve arka aks arasında 50:50 ağırlık dağılımı sağlayan tasarımı, sportif sürüşlerde bile üstün yol tutuş sağlıyor. BMW TwinPower Turbo teknolojisi ile gücünü pekiştiren üstün performanslı motor seçenekleri, benzinli ya da dizel fark etmeksizin BMW EfficientDynamics teknolojileri ile yakıt verimliliğini artırırken, düşük CO2 emisyonu ile çevreye olan duyarlılığını da ön plana çıkarıyor.

Sınıfının en güçlü dizel motor seçeneklerine sahip olan BMW 3 Serisi, 320d ve 320d xDrive seçenekleri ile öne çıkıyor. Yakıt verimliliği ve yüksek performans için tasarlanan 1995 cm³ silindir hacmine sahip her iki motor da 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreterek çıtayı sınıfında üst seviyelere yükseltiyor. Dört çeker sisteminin öncüsü BMW, sunduğu xDrive motor seçeneği ile aniden değişen hava ve yol koşullarına saniyeler içinde adapte olarak sürüş gücünü lastikler arasında dağıtıyor. Bu sayede dengeli bir çekiş gücü sağlayan BMW 320 xDrive, sürüşe keyifle devam etmenize olanak tanıyor. Hafif alüminyum malzemeden üretilmiş yüksek performanslı yeni nesil BMW dizel motorlar, ürettikleri gücün yanı sıra tüm devirlerde yüksek tepki ve canlılık sunarak sürüş keyfini de yukarıya taşıyor. BMW TwinPower Turbo dizel motorlar, üstün güç üretimi ve performansı bir arada sunarken, düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleri ile de beğeni topluyor.