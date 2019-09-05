0553 313 94 23

BM’nin Kıbrıs’taki mekik diplomasisi 5. gününde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, beşinci günde yeniden bir araya geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:14
BM’nin Kıbrıs’taki mekik diplomasisi 5. gününde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, beşinci günde yeniden bir araya geldi.


BM Genel Sekreterinin Danışmanı Lute’un mekik diplomasisinde beşinci gün, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak ‘referans şartları’ arayışıyla devam ediyor. Bugün beşincisi süren yeni görüşmedeBM Genel Sekreterinin Danışmanı Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadisile görüşmelerine yarın da devam etmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bir saatlik toplantının ardından yazılı açıklamada bulundu. Burcu, ”Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, referans kavramalarını tamamlama çalışmalarını yürüten BM Genel Sekreterinin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün de çalışmalarını sürdürdü. Lute ile bu sabah saat 09.00’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanımızın Sayın Lute ile yeniden bir araya gelmesi olasıdır" dedi.


Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, devam etmekte olan çalışmalar hakkında Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da bilgilendireceğini ve değerlendirmelerini alacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı
    1. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz..
    2. Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
    3. Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan..
    4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    5. Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü..
    6. Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı..
    7. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    8. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    9. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    10. Altın fiyatları
    11. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    12. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    13. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    14. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    15. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    16. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    17. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    18. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    19. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe