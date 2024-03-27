BMGK’nın kararı İsrail’i durdurabilir mi?

Siyonistlerin Gazze’deki soykırımı 171 gün seyredip sonrasında “acil ateşkes” diyebilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kabul ettiği, karar tasarısının İsrail’i durdurup durdurmayacağı merak ediliyor. 5’i daimi, 10’u geçici 15 üyeden oluşan Konsey’de ateşkes karar tasarısı 14 “Evet” ve 1 “çekimser” oyla kabul edildi. İsrail’in yaptığı soykırımın en büyük destekçisi ABD, çekimser kalarak tasarıyı veto etmezken, gelen baskılara da daha fazla dayanamadığını göstermiş oldu.

BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Japon Yamazaki Kazuyuki, Konsey’in ilk kez Gazze’de derhal ateşkes çağrısı yapan bir karar tasarısını kabul ettiğini açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de kararın uygulanmamasının “affedilemez” olacağını söyledi. Ancak karar tasarısının İsrail’e nasıl bir yükümlülük getirdiği üzerine farklı açıklamalar yapılıyor.

ABD YAPTIRIMA İZİN VERMEZ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, oylama sonrası kabul edilen ateşkesin bağlayıcı bir tasarı olmadığını savunurken, aslında Siyonistlere yönelik bir yaptırım ve müdahaleye de izin vermeyeceğini beyan etmiş oldu. Çin’in BM Büyükelçisi Zhang Jun, Güvenlik Konseyi kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı. BM sözcülerinden Farhan Haq da Güvenlik Konseyi kararlarının “uluslararası hukuk” anlamına geldiğini ve bu nedenle bağlayıcı olduğunu söyledi.

BBC’ye konuşan eski İngiltere BM Büyükelçisi Mark Lyall-Grant da, İsrail’in bu gelişme sonrası “Ramazan bitimine kadar” askeri operasyonlarını durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi. Lyall-Grant, “İsrail uluslararası hukuka uyacaksa başka seçeneği bulunmuyor” dedi.

BM HAREKETE GEÇEMEZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karar sonrası yapılan yorumlarda BM’nin, ateşkesi uygulamaması halinde İsrail’e yaptırım uygulama noktasında harekete geçmesinin zor olacağı noktasında birleşiliyor.

BM’deki Filistin heyeti ise son gelişme sonrası, İsrail’in ateşkes talebini görmezden gelmesi durumunda BM Antlaşması’nın 7. bölümündeki maddelerin devreye sokulmasını istiyor. Söz konusu maddeler, “barışı tehdit eden” durumlarda atılabilecek adımları sıralıyor. BM, bu durumda üye ülkelere yaptırım uygulamalarını emredebiliyor ve saldırıda bulunan bir ülkeye karşı “son çare olarak” askeri harekat için yetki verebiliyor.

İSRAİL YALNIZLAŞABİLİR

Ancak ABD ve İngiltere’nin başını çektiği ülkeler, İsrail’e doğrudan bir yaptırım ve askeri müdahaleye izin vermeyeceği kesin yine de kararla dünyada İsrail’e baskının artması ve Siyonistlerin yalnızlaşması daha güçlü biçimde görülebilir.