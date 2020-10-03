BMGK üyelerinin, göçmen kaçakçılığı yapılan gemileri denetleme yetkisi 1 yıl daha uzatıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), üye ülkelere Libya açıklarında, Kuzey Afrika'dan insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri gemileri denetleme yetkisi veren kararını 1 yıl daha uzattı.

15 üyeli BMGK'de, üye ülkelere Libya açıklarında, Kuzey Afrika'dan insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri gemileri denetleme yetkisi veren kararının 1 yıl daha uzatılması oy birliğiyle kabul edildi.

Bu arada, üye ülkelere insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen gemilere el koyma yetkisi veren karar da 1 yıl uzatıldı.

BMGK, Libya bölgesi ile Libya açıklarına ve söz konusu bu alandan yapılan tüm insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin kınandığını belirtti.

Kararda, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığının, Libya'da istikrarın sağlanması sürecine zarar verdiği ve yüz binlerce kişinin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

- Libya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin önemli geçiş noktası

BMGK, ilk olarak Ekim 2015'te Libya'dan göçmen taşıyan kaçakçı gemilerine müdahale edilmesine yetki veren karar tasarısını kabul etmişti.



Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli geçiş noktası haline geldi.



Afrika'da ülkelerindeki şiddet veya savaş ortamından Libya üzerinden kaçmaya çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.