BM'den Yemen'de alarm veren kıtlık riski uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, iç savaşın devam ettiği Yemen'de kıtlık riskinin arttığı uyarısında bulunarak, ''Yemenliler açlık çekmiyor, açlıktan ölüyor ve özellikle herkes için yeterince yiyeceğin olduğu bir dünyada açlıktan ölmek acımasız, korkunç, acı veren ve onur kırıcı bir ölüm.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'de kötüye giden insani kriz konusunda bilgilendiren Lowcock, ülkedeki önceliğin kıtlığın önlenmesi olduğuna dikkati çekti.

Yemen'de alarm veren kıtlık riskinin arttığı uyarısında bulunan Lowcock, açlıktan bağışıklıkları çöken çocukların kolera, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sıtma, dang humması ve difteri gibi hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Lowcock, ''Yemenliler açlık çekmiyor, açlıktan ölüyor ve özellikle herkes için yeterince yiyeceğin olduğu bir dünyada açlıktan ölmek acımasız, korkunç, acı veren ve onur kırıcı bir ölüm.'' dedi.

- Yemen'de insani felakete geri sayım uyarısı

Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley ise Yemen'de bir felaket için geri sayım uyarısı yaptı.

Dünyanın çok geç olmadan Yemen'deki insani felaketi görmek için gözlerini açması gerektiğini ifade eden Beasley, ''Yemen, birkaç ay içinde yıkıcı bir kıtlığa sürüklenecek.'' diye konuştu.

Yemen'de 2021'de kıtlığın önlenmesi için 1,9 milyar dolara ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Beasley, ''Şimdi harekete geçmezsek insanlar ölecek.'' dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise Hudeyde açıklarında savaş nedeniyle çürümeye terk edilen, batma ve 1,1 milyon varil petrolü denize sızdırma riski bulunan Safer petrol tankeri konusunda Husiler'in yavaş hareket ettiğine dikkati çekti.

Griffiths, BM'nin tankere erişimi ve tamir için Husilerden hala onay alamadığını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de, Kovid-19'a bağlı ölüm oranının da dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.



