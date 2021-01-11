BM'den 'Yemen'de 13,5 milyon kişi açlıktan ölme riski altında' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Vanessa Huguenin, Yemen'deki insani krizin dünyanın en kötüsü olmaya devam ettiğini söyledi. Şu anda 5 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya. " dedi.

Husilerin 2014 yılında başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş, ülkeyi 2020'de çöküşün eşiğine getirdi.

BM verilerine göre Yemen halkının yaşadığı insani kriz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020 yılında kritik boyutlara ulaştı.

"Yemen'deki insani kriz dünyanın en kötüsü olmayı sürdürüyor." diye konuşan Huguenin, toplam nüfusu 30,5 milyon olan ülkenin yüzde 80'inin (24,3 milyon) insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu vurguladı.

Huguenin, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından hazırlanan yeni araştırmaya göre Yemen'de 16.500 kişinin "kıtlık benzeri koşullarda yaşadığını" ve bu sayının 2021 yılında üç katına çıkmasının beklendiğini belirtti.

Yemen'de 13,5 milyon kişinin açlıktan ölme riski altında olduğunu veya devam eden çatışmaların ortasında ailelerini doyurmaya yetecek kadar gıda bulmakta zorlandığını vurgulayan Huguenin, "Haziran 2021 itibarıyla bu sayı 3 milyon artabilir. Yani ülkenin yarısından fazlası akut açlık içinde yaşıyor olabilir." uyarısını yaptı.

Sözcü Huguenin, Kovid-19 salgınının ülkede sadece yüzde 50 işlevsel olan "kırılgan sağlık sistemine" de katkıda bulunduğunu, bunun da halkın "ölümcül hastalıklar" için tedavi görmesini engellediğine dikkat çekti.

"Dört çocuktan biri şiddetli açlık çekiyor"

Uluslararası toplumu Yemen için insani yardım fonlarını desteklemeye ve ülkedeki şiddete son vermeye çağıran Huguenin, şunları söyledi:

"Kıtlığın önlenmesi şu anda birinci öncelik. Herkes kıtlığın hüküm sürmesini önlemek için elinden gelen her şeyi yapmalı. Yetersiz beslenme hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yemenliler 'aç kalmazlar", açlıktan ölüyorlar. Ülkenin bazı bölgelerinde, dört çocuktan biri artık Yemen'deki kıtlığı nasıl durduracağımızı biliyoruz çünkü bunu iki yıl önce dünya yardım etmeyi seçtiğinde başardık. Bu, ciddi düzeyde yetersiz beslenen on binlerce çocuk dahil milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu. Dünya artık yardım etmemeyi seçerse, işte budur. Çocukların çoğu ve aileleri yeniden açlıkla karşı karşıya kalacak. "

Huguenin, "Aynı zamanda, Yemen'in harap olmuş ekonomisi için güvenilir desteğe ihtiyaç var. Bu arada milyonlarca insanın hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyacı olacak," dedi Huguenin, "sonuçta Yemen'deki krizi sona erdirmek için siyasi bir çözüme ihtiyaç duyacak. ifadeleri kullandı.

OCHA'dan 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, ülkede 6 yıldır devam eden iç savaşın yanı sıra yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar nedeniyle yaklaşık 233 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Yemenlilerin üçte ikisinin güvenli, temiz su ve sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'a ve bazı bölgeleri kontrol ediyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.