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Dünya BM'den uluslararası topluma Türkiye çağrısı
Dünya

BM'den uluslararası topluma Türkiye çağrısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü IOM'un Genel Direktörü Antonio Vitorino, Türkiye'nin mülteci yükünün paylaşılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:49:00 - 2020-12-18 23:49:41
BM'den uluslararası topluma Türkiye çağrısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü IOM'un Genel Direktörü Antonio Vitorino, Türkiye'nin mülteci yükünün paylaşılması çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla IOM Direktörü Vitorino da katıldı.

'Türkiye'nin mülteci yükünü paylaşın' çağrısı

Vitorino, AA muhabirinin, "BM resmi makamlarına göre, Türkiye 3,6 milyonu Suriyeli ve 370 bini farklı milletlerden olmak üzere milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bugün, Avrupa ve Batılı zengin ülkelere, Türkiye'nin yükünü paylaşmaları veya sınırlarını göçmenlere açma çağrınız olacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Evet, kesinlikle uluslarası toplumun yüksek sayıda mülteciye, göçmene ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelere destek vererek sorumlululuğu paylaşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bugün sizin için güzel bir müjdem var. Şükür ki dünya genelindeki mülteci ve göçmen kamplarının büyük çoğunluğunda yeni tip koronavirüs kontrol altına alındı."

Vitorino, göçmen ve mülteci kamplarında en büyük endişeleri olan Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının, bu kampların bulunduğu ülkelerden dahi düşük olduğuna dikkati çekti.

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