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Gündem BM'den Türkiye'ye skandal Boğaziçi çağrısı
Gündem

BM'den Türkiye'ye skandal Boğaziçi çağrısı

Fransa'daki polis şiddetini ve onlarca insanın gözaltına alınmasını görmezden gelen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını isteyerek bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 23:08:00 - 2021-02-03 23:09:06
BM'den Türkiye'ye skandal Boğaziçi çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan ve ülke çapına yayılan rektör protestolarına yönelik son açıklama Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi.

Boyut atlayan eylemlere destekten geri durmayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Twitter üzerinden gözaltına alınan kişilere ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın"

Gözaltına alınan kişilerin serbest kalması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Barışçıl gösterilere katıldıkları için tutuklanan öğrenci ve protestocuların derhal serbest bırakılmasını istiyor ve polisi aşırı güç kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz." denildi.

"Yetkililerin homofobik ve transfobik yorumlarını ve LGBTi+ bireylere karşı gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz." ifadeleriyle de Türkiye'de siyasi iktidar tarafından kullanılan 'homofobik ve transfobik' dilin tasvip edilmediği belirtildi.

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