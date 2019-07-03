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BM'den 'Suudi Arabistan' uyarısı: Bunu sakın yapmayın!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, 2020 yılında gerçekleşecek G20 Zirvesi'nin Riyad'da olmaması için dünya liderlerine çağrıda bulundu. Callamard, bu durumun Suudi Arabistan üzerinde baskı kurmak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:36
BM'den 'Suudi Arabistan' uyarısı: Bunu sakın yapmayın!

BM Özel Raportörü , geçen ay yayımlanan raporunda gazeteci Cemal Kaşıkçıcinayeti ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir bağlantı bulunduğuna dair "inandırıcı deliller" bulunduğunu açıklamıştı. 

Salı günü yaptığı açıklamada Callamard, Kasım 2020'de Riyad'da gerçekleşmesi planlanan bir sonraki G20 Zirvesi'nin Suudi Arabistan'a baskı kurmak için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Callamard, Washington'daki bir araştırma kurumu olan Brookings Institution'da yaptığı konuşmada, "Kaşıkçı cinayeti hakkında alınacak siyasi sorumluluk, bu olayın bir daha gerçekleşmeyeceği veya ABD ve diğer ülkelerdeki siyasal sistemin bu uluslararası suçun ortağı haline gelmemesini sağlayacak bir şeylerin yapılması anlamına gelir" ifadelerini kullandı. 

G20 Zirvesi, 19 ülke ve AB'ye ev sahipliği yapıyor. Katılımcı ülkeler dünya ekonomisinin yüzde 80'ine, dünya nüfusunun da üçte ikisine denk geliyor. Zirvenin temel amacı uluslararası finansal istikrarın sağlanması yönünde.

"Batı hileli bir teori sunuyor"

BM Raportörü, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemlerini halletmek için gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girişinden kısa bir süre sonra korkunç bir cinayete kurban gittiğinin hatırlanması ve dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

İlk başta gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü inkar eden Suudi yetkililer, daha sonra güvenlik görevlilerini suçlamıştı. Suudi Cumhuriyet Savcısı kasım ayında 11 şüpheli isim belirlemişti. Şüphelilerden 5'inin "planlı cinayet"ten idamı isteniyordu.

Suudi yetkililerin kararı ile ilgili olarak raportör Callamard, "Şu ana dek bireysel cezalar uygulayan Batılı hükümetler, aslında bunu yaparak hileli bir teori satıyorlar. Bu yüzden Suudi Arabistan devleti karşısında ısrar etmek çok önemli, 15-17 kişiye karşı ısrar etmek değil" ifadeleriyle bir kez daha Suudi Arabistan'ın devlet olarak suçu üstlenmesinin öneminin ve gerekliliğinin altını çizdi. 

"Gözetleme teknolojisine kısıtlama gelmeli"

Callamard aynı zamanda Suudilerin gözetleme teknolojilerine erişimlerine kısıtlama getirilmesi gerektiğini çünkü Suudi Arabistan devletine bu konuda güvenilemeyeceğini vurguladı. 

Callamard ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi sebeplerden ötürü Veliaht Prens ile ilişkilerinin sürdürmesini de eleştirdi. Raportör, henüz Beyaz Saray ile bu konu hakkında bir görüşmesinin olmadığını belirtti.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:36
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. cinayet
  4. muhammed bin selman
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