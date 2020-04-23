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BM'den "Suriye'de insani yardım çalışanlarına erişim sağlayın" çağrısı

2020-04-23 20:53:41 -
BM'den "Suriye'de insani yardım çalışanlarına erişim sağlayın" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye genelinde 11 milyondan fazla sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, insani yardım çalışanlarına "derhal, güvenli ve engelsiz" erişim sağlanması çağrısında bulundu.

Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yoluyla yapıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Rochdi, isim vermeden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerine "insani erişim" çağrısı yaptı.

Rochdi, insani yardım çalışanları ve kuruluşlarının, ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) malzemeleri de dahil insani yardım ulaştırılabilmesi için "derhal, güvenli ve engelsiz" erişim verilmesini istedi.

Suriye genelinde 4,7 milyonu acil olmak üzere 11 milyon sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Rochdi, ülkedeki temel ihtiyaç malzemelerinde önemli fiyat artışı gözlendiğine dair raporlar aldıklarını kaydetti.

Rochdi, tam ateşkes çağrısını yineledi.

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