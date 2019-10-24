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BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlüçabayı olumlu karşılıyor

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "Genel Sekreter Guterres, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor.'' dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 07:01
BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlüçabayı olumlu karşılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri, Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmayı yakından takip ettiklerini belirten Sözcü Haq, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Mültecilerin geri dönüşlerinin ise gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde olması gerektiğini belirten Haq, Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın ise Anayasa Komitesini 30 Ekim'de toplayacağını söyledi.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 07:01
  1. BM
  2. suriye
  3. Anadolu Ajansı

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