  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BM'den "Suriye'de artan gıda fiyatları, gıda güvenliğini tehdit ediyor" uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Ülkede 9,3 milyon kişinin gıda güvenliği yok"

Yeniakit Publisher
2020-06-08 22:03:46 -
BM'den "Suriye'de artan gıda fiyatları, gıda güvenliğini tehdit ediyor" uyarısı

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de gıda fiyatlarının hızla arttığını ve bu durumdan en kötü etkilenen İdlib'de, bir ayda yüzde 30 artış kaydedildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'de gıda fiyatlarının hızla artmasından endişe duyduklarını söyledi.

11 milyondan fazla Suriyelinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Dujarric, gıda fiyatlarında iki kattan daha fazla artış olduğuna dikkati çekti.

Dünya Gıda Programı'na göre ülkede "9,3 milyon kişinin gıda güvenliğinin bulunmadığını'' ifade eden Dujarric, gıda fiyatlarındaki yükselişin en kötü vurduğu İdlib'de ise bir ayda yüzde 30 artış kaydedildiğini belirtti.

Dujarric, Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'de tarım ve hayvancılığı etkilediğini ifade ederek, bunun gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı