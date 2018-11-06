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BM'den şok rapor! 200'den fazla toplu mezar bulundu

BM'nin yayınladığı raporda, Irak'ta kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin gömülü olduğu 200'ü aşkın toplu mezar bulunduğu iddia edildi.

06 Kasım 2018 Salı 13:07
BM'den şok rapor! 200'den fazla toplu mezar bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda Irak'ta daha önce terör örgütü DAEŞ kontrolünde olan bölgelerde 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtildi. Rapora göre Irak'taki toplu mezarlarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve Irak askerlerinin de cesetleri bulunuyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:07
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Şok rapor
  3. toplu mezar
  4. DAEŞ
  5. Irak

YORUM YAZ

  • ihsihs33 dk önce
    ABD denilen canavarın eseri!
  • cumali tomocumali tomo50 dk önce
    Allah zalimleri kahar sıfatıyla kahruperişan eylesin
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