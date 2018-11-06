BM'den şok rapor! 200'den fazla toplu mezar bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan raporda Irak'ta daha önce terör örgütü DAEŞ kontrolünde olan bölgelerde 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtildi. Rapora göre Irak'taki toplu mezarlarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve Irak askerlerinin de cesetleri bulunuyor.