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Dünya BM'den skandal açıklama: Filistin'e destek kural ihlali sayıldı! 'Yok Artık' dedirtti! İsrail'i savundu
Dünya

BM'den skandal açıklama: Filistin'e destek kural ihlali sayıldı! 'Yok Artık' dedirtti! İsrail'i savundu

Yeniakit Publisher
2024-01-06 22:45:00 - 2024-01-06 23:13:51
BM'den skandal açıklama: Filistin'e destek kural ihlali sayıldı! 'Yok Artık' dedirtti! İsrail'i savundu

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) Başkan Yardımcısı Sarah Douglas, yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar sebebiyle 'BM Davranış Kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle incelemeye alındı.

BM Kadın Birimi'nin sosyal medya hesaplarında, Filistin yanlısı görüşleri dolayısıyla eleştirilen Douglas'a ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Douglas'ın sosyal medya faaliyetlerinin BM personelinin uyması gereken davranış standartlarıyla uyuşmadığı" belirtildi.
Konuya ilişkin "endişelerin" ciddiye alındığı vurgulanan açıklamada, "Davranış standartları açık ve ihlaller, BM Kadın Birimi'nin yasal çerçevesine uygun şekilde ele alınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sürecin kamuoyuna duyurulmayacağı kaydedildi.

DOUGLAS'IN KOVULMASI İSTENİYOR

BM Kadın Birimi Başkan Yardımcısı Douglas'ın, Filistin yanlısı paylaşımları dolayısıyla uzun süredir kovulması isteniyor.

Cenevre merkezli BM İzleme Örgütü, geçen ay 153 paylaşımı nedeniyle Douglas'ın kovulması için imza kampanyası başlattı.
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Örgüt, kampanyada 27 Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 5 bin imza toplandığını açıkladı.

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Douglas'ın kovulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Douglas'ın paylaşımlarıyla davranış kurallarını ihlal ettiğini savundu.

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