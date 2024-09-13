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Dünya BM'den nükleer savaş söylemi açıklaması: Endişe verici
Dünya

BM'den nükleer savaş söylemi açıklaması: Endişe verici

Yeniakit Publisher
2024-09-13 23:44:00 -
BM'den nükleer savaş söylemi açıklaması: Endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ile Rusya arasında tekrar gündeme gelen nükleer savaş söylemine karşı çıkarak, bunun endişe verici olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın barışa zorlanması için Batı ülkelerinin ürettiği uzun menzilli silahların kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemesi üzerine başlayan nükleer silah söylemi hakkında Dujarric, "Nükleer silahlar konusunda artan söylemin endişe verici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dujarric, bu söylemin, "Ukrayna-Rusya çatışması"nın uluslararası hukuk ve BM tüzüğü çerçevesinde görülmek istendiği şekilde ilerlemediğinin başka bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna-Rusya savaşı dışında bile dünyanın tehlikeli bir dönemden geçtiğine dair çok fazla işaret olduğunu belirten Dujarric, ülkelerin silahsızlanma ve nükleer silahların kullanılmasının sınırlanmasına yönelik taahhütlerinin artması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter, her zaman kamuoyuna açık veya özel bir şekilde herhangi bir yanlış hesaplamanın veya tırmanışın bir çatışmayı daha da ölümcül hale getirebileceği endişesini her zaman dile getirdi. Tehdit edici bu dilin kullanımının yanlış hesaplama riskini artırdığını düşünüyorum ve nükleer silahlar söz konusu olduğunda, yanlış hesaplama göze alamayacağımız bir şeydir." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20. Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı'nın açılış konuşmasında, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi ve Rusya'yı barışa zorlaması için Batı ülkelerinin ürettiği uzun menzilli silahların kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Söz konusu silahların Rusya'daki askeri hedeflerine yönelik kullanılmasının şimdilik yasak olduğunu hatırlatan Zelenskiy'nin açıklamasına karşı Rus yetkililer de NATO'nun "nükleer bir güç ile savaşa" girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Ömer

Nükleer bombayı hiçbir işe yaramayan BM lerin binasına atılıp yok edilmeli . Bir leş miş leş ler batı , abd yok olun canınız cehenneme.
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