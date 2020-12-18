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Aktüel BM'den Mozambik için acil insani yardım çağrısı
Aktüel

BM'den Mozambik için acil insani yardım çağrısı

Çatışmalardan etkilenen 1,1 milyon kişi için 254 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:01:24 -
BM'den Mozambik için acil insani yardım çağrısı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarından ve devam eden çatışmalardan etkilenen 1,1 milyon kişi için acil yardım çağrısı yaptı.

BM İnsani Yardım Mozambik Koordinatörü Myrta Kaulard, basına yaptığı açıklamada, gelecek yıl Mozambik için 254 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Özellikle çocuk ve kadınların zor durumlarından endişe duyduklarına dikkati çeken Kaulard, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde 1,1 milyon kişi için acil insani yardım çağrısı yaptı.

Kaulard, "İnsanlar çatışmalar nedeniyle elbiselerini dahi alamadan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerini, eşyalarını, geçim kaynaklarını ve geleceklerini kaybettiler." dedi.

Bu arada, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Cabo Delgado'daki çatışmalardan etkilenenler için gıda yardımı çağrısı yaptı.

- 560 binden fazla kişi göç etti

Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı 560 bine yükseldi.

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişinin teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.



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