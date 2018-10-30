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BM'den 'Kaşıkçı' çağrısı: Açıklayın!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin açıklanması çağrısı yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 20:43
BM'den 'Kaşıkçı' çağrısı: Açıklayın!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

Bachellet, Kaşıkçı'nın ölümünü araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulması gerektiğini söyledi.

"CESEDİN YERİNİ AÇIKLAYIN"

Habertürk'teki habere göre Bachellet tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın cesedin yerini açıklaması gerektiğine dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayetinin 'şok edici derecede pişkin bir suç' olarak nitelendirildiği açıklamada, olay yeri inceleme ve otopsinin soruşturmanın kritik bölümleri olacağı vurgulandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:43
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