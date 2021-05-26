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Dünya BM'den İsrail'e kapıları aç çağrısı
Dünya

BM'den İsrail'e kapıları aç çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını Filistinlilere açması için çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 01:38:00 -
BM'den İsrail'e kapıları aç çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük basın brifinginde, "Erez sınır kapısı uluslararası insani yardım çalışanlarına açık ancak 11 Mayıs'tan beri Filistinlilere kapalı tutuluyor, bunlar arasında Filistinli insani yardım çalışanları ve tedavi için Gazze'den çıkması gerekenler de var." dedi.

Gazze'ye giden tüm sınır kapılarının açılması çağrısı yapan Dujarric, hem insani yardımların girişi hem de tedaviye ihtiyaç duyan Filistinlilerin Gazze'den çıkabilmesi için sınır kapılarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

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