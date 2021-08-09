BM'den iklim değişikliği açıklaması!
BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.
BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı son dakika raporuna göre, raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.
BM'nin yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.