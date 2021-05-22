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Dünya BM'den Hamas ve İsrail'e çağrı
Dünya

BM'den Hamas ve İsrail'e çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ortak bir açıklama yaparak, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 21:40:00 -
BM'den Hamas ve İsrail'e çağrı

BM Güvenlik Konseyinin ortak yazılı açıklamasında, 11 günlük krizin ardından varılan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

"Güvenlik Konseyi, (taraflara) ateşkese tamamen uyulması çağrısında bulundu." ifadesinin kullandığı açıklamada, Mısır, diğer bölgesel aktörler, BM ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün sürece olan katkısının takdir edildiği belirtildi.

Söz konusu süreçte hayatını kaybeden tüm sivillerden dolayı konsey üyesi ülkelerin yas tuttuğu kaydedilen açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, başta Gazze olmak üzere Filistinli sivil halka acil insani destek sağlanmasının önemine vurgu yaptı." bilgisi verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bölgede kapsamlı ve hızlı bir yeniden inşa ve toparlanma süreci için uluslararası topluma yaptığı çağrıya da tam destek verildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin iki devletli çözüm perspektifinde bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması noktasındaki adımları desteklediği ve ateşkesle sağlanan sükunetin muhafaza edilmesinin önemine dikkati çektiği ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasından önce BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes için ortak açıklama çabalarına ABD katılmamış, Konsey o günlerde ortak bir açıklama yapamamıştı.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

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