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BM'den Golan Tepeleri'yle ilgili açıklama: Statüsünde değişiklik yok!

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Golan Tepeleri’nin statüsüyle ilgili durumun aynı kaldığını, bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı. Haq, düzenlediği basın toplantısında, "Bu durum, BM Güvenlik Konseyi kararında ve Genel Kurul'un ilgili kararında çok somut bir biçimde yansımasını bulmuştur. Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi" diye konuştu

23 Mart 2019 Cumartesi 08:07
BM'den Golan Tepeleri'yle ilgili açıklama: Statüsünde değişiklik yok!

ABD Başkanı Donald Trump'un, önceki akşam, İsrail tarafından 1967'de yaşanan 6 Gün Savaşı'nın ardından işgal edilen Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni "tanımanın zamanı geldi" açıklamasına yönelik tepkiler sürüyor. Avrupa Birliği'nin Trump'ın açıklamasını "tanımadığını" duyurması sonrasında bir açıklama da, BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq'dan geldi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq.

Bölgedeki gerilimi artırıyor

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Haq, düzenlediği basın brifinginde, "Bu durum, BM Güvenlik Konseyi kararında ve Genel Kurul'un ilgili kararında çok somut bir biçimde yansımasını bulmuştur. Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi" diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasının bölgede gerilimi daha da artırmasından endişe duyuluyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 08:07
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