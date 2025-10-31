BM'den Gazze için vahim açıklama: "Gazeteciler için şimdiye kadarki en ölümcül yer oldu"
Birleşmiş Milletler, dünya genelinde gazeteci cinayetlerinin yaklaşık yüzde 90'ının hala aydınlatılamadığını açıklayarak cezasızlığa dikkat çekti. Dujarric, özellikle Gazze Şeridi'ne odaklanarak, Gazze'nin "şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer olduğunu" belirtti. İsrail, Gazze'ye iki yıldır devam eden saldırılarında 250'den fazla gazeteciyi öldürmekle suçlanıyor.
Birleşmiş Milletler (BM), 2 Kasım "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sonlandırılması Uluslararası Günü" öncesinde, dünya genelinde basın mensuplarının karşı karşıya olduğu tehlikelere ve cezasızlık kültürüne dikkat çekti.
GAZZE: GAZETECİLER İÇİN EN ÖLÜMCÜL ÇATIŞMA ALANI
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri vurguladı.
Dujarric, Gazze Şeridi'ndeki duruma odaklanarak şu ifadeleri kullandı:
"Gazeteci cinayetlerinin neredeyse 10'da 9'u hala aydınlatılamadı. Gazze, şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu."
Dujarric, İsrail'in Gazze'ye iki yıldır devam eden saldırılarında çoğunu doğrudan görevi başında hedef alarak 250'den fazla gazeteciyi öldürmekle suçlandığını hatırlattı.
GUTERRES'TEN CİNAYETLERİN SORUŞTURULMASI ÇAĞRISI
Genel Sekreter Antonio Guterres'in, gazeteci cinayetlerinin "bağımsız ve tarafsız" şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, cezasızlığın yarattığı tehdide dikkat çekti:
"Cezasızlık, basın özgürlüğüne bir saldırı ve demokrasinin kendisine bir tehdittir. Gazeteciler susturulduğunda hepimiz sesimizi kaybederiz."