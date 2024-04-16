BM'den Filistin'e 2,8 milyar dolarlık bağış çağrısı!

Birleşmiş Milletler’den (BM) üst düzey bir yetkili, savaştan zarar gören Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere yardım için yarın 2,8 milyar dolarlık bağış çağrısı yapacağını açıkladı.

BM, Filistinliler için harekete geçmeyi planlıyor. BM’nin Filistin topraklarındaki İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı Andrea De Domenico, savaştan zarar gören Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere yardım için yarın 2,8 milyar dolarlık bağış çağrısı yapacağını açıkladı.

Domenico, söz konusu yardımın yüzde 90’ının Gazze Şeridi için olduğunu belirterek, ilk planın 2024 yılı için 4 milyar dolar olduğunu, ancak insani yardım dağıtım erişiminin "sınırlı” olması nedeniyle bütçenin düşürüldüğünü aktardı.