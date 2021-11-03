  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'den Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı
Dünya

BM'den Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da artan çatışmalar ve olağanüstü hal kararının ardından taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:17:00 -
BM'den Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki artan şiddet olaylarından ve hükümetin olağanüstü hal kararından son derece endişe duyduğunu dile getirdi.

Etiyopya ve bölgenin istikrarının tehlikede olduğu uyarısı yapan Guterres, hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) çatışmalara derhal son verme ve kapsayıcı ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da ülkede olağanüstü hal ilan etti ve TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre mesafede olduğu belirtiliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin S-400 yaptırımına rest!
Dünya

ABD'nin S-400 yaptırımına rest! "S-500 de satabiliriz"

Amerika Birleşik Devletleri, S-400 hava savunma sistemleri alan ülkelere yaptırım uygularken Rusya, ihracat anlaşmaları kapsamında yakında, ..
Arap ülkesinden Türkiye açıklaması
Dünya

Arap ülkesinden Türkiye açıklaması

Ürdünlü milletvekili Salih el-Ermuti, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Avrupa ülkesi duyurdu: 43 günlük doğalgazımız kaldı
Dünya

Avrupa ülkesi duyurdu: 43 günlük doğalgazımız kaldı

Cezayir ile Fas arasındaki gerilim sonrası İspanya’ya yapılan doğal gaz akışı kesildi. Yaşanan gelişmenin ardından İspanya Enerji Bakanı'nda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay