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Dünya BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Dünya

BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Yeniakit Publisher
2023-05-29 03:44:00 -
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı açıklamasında, "Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden ötürü tebrik ediyor. (Guterres), Türkiye ile BM arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini dört gözle bekliyor." ifadelerine yer verdi.

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