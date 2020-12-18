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Dünya BM'den çağrı: Türkiye'nin mülteci yükünü paylaşın
Dünya

BM'den çağrı: Türkiye'nin mülteci yükünü paylaşın

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü IOM'un Genel Direktörü Antonio Vitorino, uluslararası topluma Türkiye'nin mülteci yükünü paylaşmaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:03:00 -
BM'den çağrı: Türkiye'nin mülteci yükünü paylaşın

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü IOM'un Genel Direktörü Antonio Vitorino, "Türkiye'nin yükünü paylaşmaları veya sınırlarını göçmenlere açma çağrınız olacak mı?" sorusuna, "Evet, kesinlikle uluslarası toplumun yüksek sayıda mülteciye, göçmene ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelere destek vererek sorumlululuğu paylaşmaları gerektiğini düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde  videokonferans  yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla IOM Direktörü Vitorino da katıldı.

Ghebreyesus, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısını örnek gösterdi.
Ghebreyesus, dünya genelinde sağlık çalışanlarının çoğunun küresel sağlık çalışanlarının yüzde 70'ni oluşturan kadın göçmenlerden oluştuğunu söyledi.

Bu göçmen sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadeledeki rolüne değinen Ghebreyesus, "İlk Kovid-19 aşısını geliştirip onaylatan ve kullanıma sunan şirketi kuranlar Türk göçmenlerdi ve ardından İngiltere'de bu aşının ilk dozunu uygulayan Filipinler'den bir hemşireydi." dedi.

"Türkiye'nin mülteci yükünü paylaşın" çağrısı

Vitorino, AA muhabirinin, "BM resmi makamlarına göre, Türkiye 3,6 milyonu Suriyeli ve 370 bini farklı milletlerden olmak üzere milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bugün, Avrupa ve Batılı zengin ülkelere, Türkiye'nin yükünü paylaşmaları veya sınırlarını göçmenlere açma çağrınız olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, kesinlikle uluslarası toplumun yüksek sayıda mülteciye, göçmene ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelere destek vererek sorumlululuğu paylaşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bugün sizin için güzel bir müjdem var. Şükür ki dünya genelindeki mülteci ve göçmen kamplarının büyük çoğunluğunda yeni tip koronavirüs kontrol altına alındı."

Göçmen ve mülteci kamplarında en büyük endişeleri olan Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının, bu kampların bulunduğu ülkelerden dahi düşük olduğuna dikkati çeken Vitorino, buna rağmen kamplarda Kovid-19 aşılarının yapılması gerektiğini vurguladı.

IOM, DSÖ ve diğer BM kuruluşlarının pandemi sürecinde dünya genelindeki kamplardaki mülteci ve sığınmacılar ile onlara ev sahipliği yapan ülkelere tıbbi destek sağladıklarını ve taramadan geçirdiklerini belirten Vitorino, ayrıca 2021 başında kamplarda aşı çalışmalarına başlayacakları bilgisini paylaştı.

 

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