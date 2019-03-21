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BM'den ABD'ye şok: Hükümsüzdür

Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin skandal açıklamalarının 'Hükümsüz' olduğunu duyurdu.

21 Mart 2019 Perşembe 23:04
BM'den ABD'ye şok: Hükümsüzdür

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in, işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiği"açıklamasına 'Hükümsüzdür' açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına ilişkin, ''Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız.'' dedi.

"Uluslararası geçerliliği yoktur"

BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' deniliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:04
  1. Birleşmiş Milletler
  2. ABD

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