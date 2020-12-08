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Dünya BM'den 27 Aralık kararı
Dünya

BM'den 27 Aralık kararı

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs pandemisi nedeniyle 27 Aralık'ı "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 05:37:00 -
BM'den 27 Aralık kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Kovid-19 pandemisinden ders çıkarmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir salgına karşı hazırlıklı olmanın gerekliliğine dikkati çeken bir karar kabul etti.

Karar doğrultusunda 27 Aralık da "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" ilan edildi.

Pandemi birinci yılına yaklaşırken, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınından şimdiye kadar 67 milyondan fazla kişi etkilendi ve 1 milyon 500 binin üzerinde kişisi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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