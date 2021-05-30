BM'de Filistin'e destek olan ülke, İsrail'i rahatsız etti!

Terörist İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlallerini soruşturmak üzere komisyon kurulması teklifine destek veren Filipinler'e tepkisini iletti.

İşgalci İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, uluslararası komisyon kurulması lehinde oy kullanan Filipinler'in ülkedeki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Terörist İsrail Dışişleri Bakanlığının Asya ve Pasifik Bölgesi Genel Direktör Yardımcısı Gilad Cohen, konuyla ilgili açıklamasında, "Filipinler'in bu yönde oy kullanması, İsrail için kabul edilemez. Bu, terörü ödüllendirmektir. İsrail Filipinler gibi dost ülkelerden terörü güçlendirecek önerileri desteklememesini ve bizim yanımızda durmasını istiyor." şeklinde skandal iddialarda bulunmaya kalktı.

BM'nin terörist İsrail'i sıkıntıya sokan kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs'ta, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

Tasarıya göre, bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak. Ayrıca ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.