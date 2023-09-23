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Dünya BM'de Batı'ya tarihi tokat: Sizden bıktık
Dünya

BM'de Batı'ya tarihi tokat: Sizden bıktık

Yeniakit Publisher
2023-09-23 23:09:00 -

BM Genel Kurulu'nda Avrupalılara had bildiren Togo Dışişleri bakanı Robert Dussey, batıdan bıktıklarını söyledi.

Batı Afrika ülkesi Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’nda Batı dünyasına seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde konuşma yaptığı kürsüye, Afrika ülkesi Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey çıktı. Dussey, 78. toplantıya damga vuran bir konuşma gerçekleştirdi.

baştan sorna Avrupa'nın Afrika'ya bakış açısını ve tutumunu eleştiren bir konuşma yapan Dussey, kimi zaman ses tonunu artırdı kimi zaman jest ve mimikleri ile konuşmasının etkisini artırdı.

'Beyaz adam'a adeta had bildiren Dussey, "Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde aşağılıyorsunuz?" diye haykırdı.

"Siz kim oluyorsunuz"

İşte Dossey'in BM toplantısına damga vuran konuşmasından satır başları:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Afrika ve Küresel Güney halkları kendilerini aşağılanmış ve insanlıktan çıkarılmış hissettikleri için hayal kırıklığına uğramış durumdalar.

Bazen kendilerine 'siz kim oluyorsunuz da bizim insanlığımızı bu şekilde küçümsüyorsunuz' diye soruyorlar.

Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde hor görüyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde aşağılıyorsunuz?

"Afrika'nın efendiye değil ortağa ihtiyacı var"

Afrika'nın her bireyin onuruna saygı duyan bir ortaklığa ihtiyacı var.

Biz sizin tebaanız değil, ortağınız olmak istiyoruz. Yabancı çıkarlara değil, halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Bu yeni dinamik kimseye karşı değildir ve bunu tekrar tekrar söylüyoruz.

Bu yeni bir Afrika'nın, Afrikalı bir Afrika'nın, çok sesli bir Afrika'nın, özgür, egemen, bağımsız ve kendi kendisinin efendisi olmak isteyen bir Afrika'nın ifadesidir.

"Küçümseyiciliğinizden bıktık"

Kısacası, genç Afrikalılar için her şey açık. Bu sözler açık; paternalizmden bıktık.

Halkımızın görüşlerini küçümsemenizden, halkımızı ve liderlerimizi hor görmenizden bıktık.

Küçümseyiciliğinizden bıktık, kibrinizden bıktık.

Bıktık, bıktık ve bıktık!''

 

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