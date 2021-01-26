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Otomotiv BMC'nin yerli motorları askeri araçlarda
Otomotiv

BMC'nin yerli motorları askeri araçlarda

BMC Power, 400 beygir gücündeki Vuran isimli motorla ilgili çalışmalarda sona geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:50:00 -
BMC'nin yerli motorları askeri araçlarda

Motor, 4x4 araçlara entegre edildi. Vuran’ın farklı çevresel ve arazi şartlarındaki performansı da test edildi. Şirketin yürüttüğü bir diğer motor projesi 600 beygir gücündeki Azra ise tank taşıyıcı araçlara entegre ediliyor. 8x8 araçlarda da yer alacak motor, halihazırda devam eden testlerde kullanılıyor. BMC Power, 1.000 ve 1.500 beygir gücündeki motorlar için de çalışmalarını sürdürüyor

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