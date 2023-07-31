BMC CEO’su açıkladı: Herkes o silahı istiyor

Kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilen Yeni ALTAY Ana Muharebe Tankı‘na değinen Yalçıntaş, yeni bir müjdeye hazırlandıklarını açıkladı. Yalçıntaş, “Şu anda anda testler son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Diğer bileşenler, diğer alt sistemler var. Biliyorsunuz büyük vakıf şirketlerimiz var; ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, MKE gibi. Onların alt sistemlerinin denemeleri devam ediyor.

Öte yandan bizim seri üretim için yatırımlarımız devam ediyor. Dolayısıyla Allah nasip ederse herhalde birkaç ay sonra bir başka müjdeyle yine sizinle beraber olacağız. Biliyorsunuz; söz veriyoruz, sözümüzü tutuyoruz. Yapacağız demiyoruz; her zaman için yaptık, işte bakın diyoruz. Bir kaç ay sonra da sizinle beraber, ‘yaptık işte bakın’ diyeceğimiz bir şey olacak inşallah.” ifadelerinde bulundu.

Söyleşinin Tamamı:

FIRTINA Obüsü’ndeki Güç Grubu Problemi

Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’ne değinen Murat Yalçıntaş, şu açıklamalarda bulundu: “FIRTINA’nın üretimi, son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Aynı ALTAY’da olduğu gibi elbette FIRTINA’da da bir güç grubu problemi demeyeyim de aşılması gereken bir meydan okuması vardı. Şu anda FIRTINA’ların güç grubu, dost ve müttefik bir ülkeden geliyor ama diğer yanda işte BMC POWER standımız var. Orada da gördüğünüz yerli FIRTINA Güç Grubu çalışmalarımız devam ediyor.

Birkaç seneye kadar FIRTINA’larımız, inşallah yerli güç grubuyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve aynı şekilde de dost ve müttefik ülkelerin ordularında da hizmet verecek.

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FIRTINA’ya Muazzam Talep Var

Ben bu fuarda şunu gördüm, diğer fuarlarda da vardı ama işte 2 günde özellikle yurt dışındaki ordulardan FIRTINA’ya muazzam bir talep var. Herhalde en son dünyada olan çatışmalar bu boyda bir zırhlı aracın önemini daha da öne çıkardı. Çok büyük bir talep var, ben inanıyorum ki özellikle yerli güç grubuna geçtiğimiz zaman FIRTINA’da biz büyük bir ihracat hamlesi yapabileceğiz.

Bizim Türkçede bir söz vardır: ‘Yavrusu kuzguna hoş gelir’ diye. Şimdi tabii ki bizim araçlarımız bize çok hoş geliyor ama bizim araçlarımızın güzelliğini, dışarıdan gelen heyetlerin den duymak apayrı bir şey. Şunu gördüm ben; mesela evvelki sene heyetler geldiği zaman, onlara biz araç anlatırdık. Şimdi hiçbir yabancı heyete ben araç anlatmıyorum artık, anlatmaya kalkıyorum ‘biliyoruz’ diyor. Ondan sonra hemen oradan kendi konularına geçiyor.

BMC’den IDEF’te yüklü AMAZON ihracatı

2 tane aracımız şu anda öne çıkmaya başladı ki bir tanesi biraz evvel sizin gibi bahsettiğiniz TULGA aracımız yani Zırhlı SUV aracımız. Özellikle Afrika ülkelerinden ve de Körfez ülkelerinden büyük bir ilgi var bu araca. İkincisi de yenilediğimiz AMAZON aracımız. AMAZON aracını baştan aşağı yeniledik biz. Biliyorsunuz çok büyük bir talep geldi. Bu fuarda da bir anlaşma imzaladık, AMAZON ile alakalı yüklü bir siparişin anlaşmasına imza attık.

İhracatta Liderliği Kapatmamaya Niyetliyiz

İnşallah sonuçlar açıklanınca göreceğiz; yine biz, BMC olarak kara platformları ihracatında liderliği kaptırmamaya niyetliyiz. Türkiye’deki diğer firmalar da son derece başarılı firmalar, onların da son derece güzel araçları var. Bizim de güzel araçlarımız var. Bu çok tatlı bir yarış, yani Türkiye’ye fayda getiren güzel bir yarış. Ben diğer kara platformu araçları üreticisi rakiplerimi izlemiyorum. Onlar, bizlerin beraber çalıştığı ama tatlı bir rekabet içinde olduğumuz firmalar. İnşallah hep beraber Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağız.

TULGA’da teslimat bu yıl başlıyor

İhracat tabii ki çok önemli ancak Türkiye’deki güvenlik birimlerinin de çok büyük ihtiyaçları halen devam ediyor. Özellikle burada TULGA’yı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kamuflajı demeyelim de stickerları ile boyasıyla gördük. Şu anda bizim teslimat planımıza göre bu senenin sonundan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün muhtelif birimlerine TULGA aracımızı teslim etmeye başlayacağız.

Dolayısıyla hem ilgili arkadaşlarımız hem de halkımız çok kısa süre sonra, 2024’ün başından itibaren TULGA aracını değişik emniyet birimlerinin kullanımında yollarda görmeye başlayacaklar. Ben de kullanıcıların çok mutlu olacağına inanıyorum çünkü bu TULGA aracının gelişimi, tamamen Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinin talepleri istekleri doğrultusunda SSB nin çok sıkı gözetiminde gerçekleşti.

Çok yorulduk, açık söylüyorum ama çok da güzel bir ürün ortaya çıktı. İnşallah bu ürünümüz de diğer ürünlerimiz gibi bizim göğsümüzü kabartacak başımızı dik tutacak bir ürün olacak.”

Kaynak: SavunmaSanayiST.com