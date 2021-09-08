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Gündem BM Yüksek Komiseri: Türkiye'ye minnettarız
Gündem

BM Yüksek Komiseri: Türkiye'ye minnettarız

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'ye minnettar olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 22:37:00 -
BM Yüksek Komiseri: Türkiye'ye minnettarız

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini belirtti.

Erdoğan ile Türkiye'de ve bölgedeki Suriyeli mültecilere yönelik çözümler ve Afganistan'a acil insani yardım sağlanması gerektiğiyle ilgili görüşmede bulunduklarını kaydeden Grandi, BMMYK'nın bu iki konuyla ilgili Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti.

Grandi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bölgede zorla yerinden edilmeler konusunu görüştüklerini ifade ederek, Suriye'deki mülteci krizi ve Afganistan'da insani durumun kötüleşmesine ilişkin çözüm arayışlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı toplantıya ilişkin Grandi, Suriyeli, Afgan ve diğer mültecilerden oluşan büyük bir nüfusa ev sahipliği yapmaya devam ederken Türkiye'nin artan göçmen sorunlarının nasıl ele alınacağı konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

Grandi, "Daha fazla uluslararası yardıma ihtiyaç var!" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Ülke işgal ediliyor

Biz minnettar değiliz
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SULTANMURAT 1461

Münafıklık parayla değil nasıl olsa
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