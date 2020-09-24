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Aktüel BM ve Birleşik Krallık "Küresel İklim Zirvesi" düzenleyecek
Aktüel

BM ve Birleşik Krallık "Küresel İklim Zirvesi" düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 01:15:01 -
BM ve Birleşik Krallık "Küresel İklim Zirvesi" düzenleyecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşik Krallık, "Küresel İklim Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.

BM Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, BM ve Birleşik Krallık, Paris İklim Anlaşması'nın 5'inci yıl dönümünde 12 Aralık'ta "Küresel İklim Zirvesi" düzenleyecek.

Zirvenin, Paris İklim Anlaşması'nda verilen taahhütlerin artırılması için dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede en iddialı dünya liderlerini bir araya getireceği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iklim krizi için kaybedilecek zaman olmadığını ve ''varoluşsal kriz'' için hızlı ve kararlı bir eylem planı gerektiğini ifade etti.

Zirve, liderlerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum örgütlerini de bir araya getirecek.

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