BM uyardı! Kızıl Deniz çevre felaketiyle karşı karşıya

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, tankerinin neden olabileceği büyük çevre felaketine dikkati çekti.

Tankerin makine dairesine kontrolsüzce su sızdığını aktaran Lowcock, ''1,1 milyon varil petrolün olduğu tankerin batma riski var ve bu sızıntı, 30 yıl önce Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla.'' dedi.

Lowcock, makine dairesindeki sızıntının dalgıçlar tarafından geçici olarak onarıldığını ifade ederek, ancak bu tamirin sızıntıyı sadece kısa süreli durduracağını ve çok fazla zaman kalmadığını söyledi.