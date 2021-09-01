  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadının çantasından çıkanlar şoke etti!
Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
İstanbul Emniyeti'ne yeni atamalar
Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı
Dünya BM uyardı: Bu ay sonu bitecek
Dünya

BM uyardı: Bu ay sonu bitecek

Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki gıda stoklarının bu ay sonu biteceği ve gıda yardımlarının kesintiye uğrayabileceği uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 23:19:00 -
BM uyardı: Bu ay sonu bitecek

Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki gıda stoklarının bu ay sonu biteceği ve gıda yardımlarının kesintiye uğrayabileceği ikazında bulundu.

BM Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov, başkent Kabil'den video konferans ile katıldığı basın toplantısında, ülke nüfusunun 3'te birinin gıda güvenliğinin bulunmadığını ve halkın insani yardımlara muhtaç olduğunu söyledi.

Alakbarov, "Eylül sonunda gıda stoklarımız bitecek, temel gıda maddelerini sağlayamayacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkenin insani bir felakete sürüklenmemesi için insani yardımların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Alakbarov, "Sadece gıda ihtiyacını karşılayabilmemiz için en az 200 milyon dolar gerekiyor." dedi.

Alakbarov, Afganistan için gereken 1,3 milyar dolarlık yardım fonunun sadece yüzde 39'nunun tamamlanabildiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay