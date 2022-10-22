  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM Ukrayna'daki savaş suçlarını tespit etti
Dünya

BM Ukrayna'daki savaş suçlarını tespit etti

Birleşmiş Milletler Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlallerini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 12:15:00 -
BM Ukrayna'daki savaş suçlarını tespit etti

BM siyasi işler şefi Rosemary Di Carlo, Güvenlik Konseyi'ne, Ukrayna Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun raporunu bu hafta Genel Kurul'a sunduğunu ve tespit edilen ihlallerin büyük çoğunluğundan Rus birliklerinin sorumlu bulunduğunu söyledi.

Raporda, Ukrayna kuvvetlerinin bazı durumlarda uluslararası insani yasaları ihlal ettiğinin tespit edildiği de bildirildi.

Komisyon, Rus silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilen bölgelerde işlenen yargısız infaz, yasadışı alıkoyma, işkence, kötü muamele, tecavüz ve diğer cinsel şiddet olaylarını belgeledi.

Di Carlo, Ukrayna'da 397'si çocuk olmak üzere 6 binden fazla sivilin öldürüldüğünü, toplam 9 bin 634 kişinin yaralandığını belirterek, "Gerçek rakamlar muhtemelen çok daha yüksek." dedi.

Rusya'nın Ukrayna genelindeki son saldırılarının ardından kritik enerji altyapısının yok edilmesiyle ilgili "ciddi endişelerini" dile getiren Di Carlo, "Bu saldırıların yol açtığı yoksunluk, yükselen gaz ve kömür fiyatlarıyla birleştiğinde, bu kış milyonlarca sivili aşırı zorluklara ve hatta yaşamı tehdit eden koşullara maruz kalmakla tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna hükümetine göre, 10 Ekim'den bu yana Kiev, Dnipro, Lviv, Harkiv ve Sumi bölgelerinde enerji tesislerinin yaklaşık yüzde 30'u saldırılarda vuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23