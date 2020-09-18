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Aktüel BM Suriye Özel Temsilcisinden Rusya ve ABD'ye Suriye'de diyaloğu artırma çağrısı
Aktüel

BM Suriye Özel Temsilcisinden Rusya ve ABD'ye Suriye'de diyaloğu artırma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:10:48 -
BM Suriye Özel Temsilcisinden Rusya ve ABD'ye Suriye'de diyaloğu artırma çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya ve ABD'ye Suriye'de diyaloğu artırma çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, geçen ağustosta, 9 ay sonra Cenevre'de yapılan görüşmelerde siyasi sürece yönelik ''umut ışığının'' ortaya çıktığını söyledi.

Pedersen, gelecek ay tarafların Cenevre'de dördüncü oturumda bir araya gelebilmesi içinse toplantının gündemine hiç gecikmeden karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'nin öncesine göre şu an daha ''sakin'' olduğuna ancak endişe verici olayların yaşanmaya devam ettiğine dikkati çeken Pedersen, Rusya ve ABD'ye Suriye konusunda diyaloğu artırma çağrısında bulundu.


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