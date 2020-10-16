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Aktüel BM: Somali’de 2,1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir
Aktüel

BM: Somali’de 2,1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:30:15 -
BM: Somali’de 2,1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir

MOGADİŞU (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), acil yardım ulaştırılamazsa yıl sonuna kadar 2,1 milyon Somalilinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan raporda, Somali'de gıda güvenliği ve beslenme konusunda bir miktar iyileşme görülmesine rağmen 2,1 milyon kişinin yıl sonuna kadar şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, Somali'nin nisan ayından bu yana karşılaştığı "sel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve çekirge" olmak üzere "üçlü tehdidin" sürekli ve geniş çaplı insani yardımla savuşturulduğunu ancak bu yılın geri kalanı ve gelecek yılın ilk yarısındaki yağış görünümünün ülkeyi açlık tehdidine sokabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Somali Tarım ve Sulama Bakanı Said Hussein ise yeni çekirge sürülerinin gıda güvenliği üzerindeki en büyük tehdit olduğuna dikkati çekti.

Kuraklık koşullarının oluşması halinde 2,6 milyon yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Somali'de daha fazla göç hareketi yaşanabileceği kaydedilen raporda, ülkede 850 bin çocuğun da yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Somali, yıl başından bu yana Kovid-19 salgınının yanı sıra seller ve çekirge sürülerinin yol açtığı gıda kriziyle mücadele ediyor.


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