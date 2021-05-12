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BM siyonist İsrail vahşetine müdahale etmek zorunda!

Filistin topraklarında işgal girişimlerini ve aşırı şiddet politikasını sürdüren İsrail’e dünyadan tepki yağarken, Birleşmiş Milletler (BM) sessiz. BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, BM İnsan Hakları Komiserliğinin katledilen çocuklara karşı İsrail’e müdahale etmesi gerektiğini ifade eden çocuk hakları dernekleri, Akit aracılığıyla çağrıda bulundular.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 10:28:00 -
BM siyonist İsrail vahşetine müdahale etmek zorunda!

Hasan Eğrigöz  Ankara

BM İnsan Hakları Komiserliğinin müdahale hakkı olduğunu söyleyen Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı Adem Çevik, “BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, BM’nin İnsan hakları komiserliğinin müdahalesi gerekir. İsrail’in çocukları katletmesi savaş suçlarına girer. Onlara göre o çocukların babaları terörist olsa bile çocuk masumdur. BM İnsan Hakları Komiserliği, çocuklara zarar verilmesini savaş suçu olarak gösterdi ancak katledilen Filistinli çocuklar için de müdahale girişimi olmadı. Terör devleti İsrail’in dünyanın gözü önünde, hem de 2 milyar Müslümanın mübarek saydığı Ramazan ayında öyle bir müdahalesi bardağı taşıran son damla olmuştur” şeklinde konuştu.

Terör devleti İsrail’in çocukların yaşama hakkını gasp ettiğini belirten Çocuk Hakları Derneği Başkanı Ali Selman Işık da, “Zulmü engelleyemiyorsak bile sessiz kalmamamız lazım. İsrail’in bir terör devleti olduğu herkesçe biliniyor. Terörist teröristliğini yapacak ama dünyanın buna sessiz kalması enteresan bir durumdur. Çünkü Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocukların yaşama hakkı vardır. İsrail de bunu gasp etmektedir. Savaş suçu işlemektedir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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