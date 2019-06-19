BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı’nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi."
BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı’nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi.19 Haziran 2019 Çarşamba 13:33
BM Raportörü Agnes Callamard: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda kamuoyuna karşı sorumluluğunu üstlenmedi ve Kaşıkçı’nın ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarından özür dilemedi."
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